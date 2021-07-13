Alacak verecek tartışmasında 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
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Alacak verecek tartışmasında 1'i ağır 2 kardeş yaralandı

Alacak verecek tartışmasında 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kardeş yaralandı.

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kardeş yaralandı. Olayda 2 kardeşten 1'i tüfekle başından vurulup ağır yaralanırken, diğeri de sırtından bıçaklandı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Çoban ve Sebahattin Bayhan isimli şahıs arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin Bayhan av tüfeğiyle 4 el ateş etmek suretiyle Menderes Çoban'ı yaraladı. Sebahattin Bayhan'ın Menderes Çoban'ın abisi Fahrettin Çoban'ı sırtından bıçakladığı bildirildi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar başına isabet eden Menderes Çoban ve bıçaklanan abisi Fahrettin Çoban ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan Fahrettin Çoban'ın yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yanında kimliği belirlenemeyen bir arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçan Sebahattin Bayhan'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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