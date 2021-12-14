Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Haberler
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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşının evini basan şahıs, silahla 3 kişiyi yaraladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşının evini basan şahıs, silahla 3 kişiyi yaraladı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde saat 22.00 civarında yaşandı. İddiaya göre, başka bir arkadaşıyla birlikte arkadaşı Murat Y.'nin evine gelen Savaş D. ile Murat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında silahını çekerek eve giren Savaş D., arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı. Savaş D.'nin silahından çıkan kurşunlar Resul Y., Murat Y. ile Vildan Y.'ye isabet etti. 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, aileye dehşeti yaşatan Savaş D. olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ersin Arslan ve 25 Aralık Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Savaş D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

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