Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde alacak-verecek tartışmasında bir kişi tüfekle yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde alacak-verecek tartışmasında bir kişi tüfekle yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Kürtün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. ve E.S. arasında çıkan alacak-verecek tartışması büyüdü. Tartışmada M.G. isimli şahıs, E.S.'yi tüfekle yaraladı. Yaralanan E.S., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheli M.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, E.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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