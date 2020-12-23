Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
23.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:27
Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu.
Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu.
Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı