Alacak verecek meselesinde kan aktı

Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı

SİVAS - Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı 3 kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesinde meydana geldi. S.D., Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde alacaklı olduğu kayın biraderi M.Ç ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıslar tartışmaya başladı. S.D belinden çıkarttığı silah ile M,Ç.'ye üç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesi'ne kaldırılırken S.D. suç aletiyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA