Alacak verecek meselesinde iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü
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Alacak verecek meselesinde iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü

Alacak verecek meselesinde iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabureler havada uçuştu.

Alacak verecek meselesinde iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü
16.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:35

Alacak verecek meselesinde iki grup karşı karşıya geldi ortalık savaş alanına döndü

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabureler havada uçuştu.

Alınan bilgilere göre kavga, İpekyolu ilçesindeki Belediye İş Merkezinin yakınında meydana geldi. Alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, taraflar sopa ve taburelerle bir birilerine saldırdı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden kavgada bazı kişiler de yaralandı. Cep telefonuyla kaydedilen kavga görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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