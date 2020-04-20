Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ahir Dağı, 3. Sayfa

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ağır yaraladı.

20.04.2020 03:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 03:46
Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Alına bilgilere göre; Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı mevkinde bir araya gelen E.K ile arkadaşı Kürşat Azkara, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre birlikte oturan ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K, yanında getirdiği av tüfeğiyle arkadaşı Kürşat Azkara'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar yüzünden yaralanan Kürşat Azkara, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kürşat Azkara'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay sonrası kaçan E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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