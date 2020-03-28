Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, Ramazan T. isimli şahıs yol ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, Ramazan T. isimli şahıs yol ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan T. isimli bir kişi yolda yürürken iddiaya göre alacak verecek meselesinde husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs saldırının ardından ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.

Kaynak: İHA