Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu MM.H isimli şahıs alacağını istemek üzere soyadı öğrenilemeyen ve Ali isimli şahsın evine geldi. Alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Suriye uyruklu M.H. üzerindeki bıçağı çıkararak, Suriyeli Ali isimli şahsa saldırarak, yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.H. ise kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Suriyeli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.