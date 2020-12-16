Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR
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Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR

16.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:42
Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişilerle buluşan nişanlı çift, gaspa uğradı.

Kağıthane'de, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişilerle buluşan nişanlı çift, gaspa uğradı. Kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek, nişanlıları darp eden kişiler, çiftin otomobil anahtarı ile içinde para bulunan çantayı alarak kaçtı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fetih Sokak'ta 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz öğrenilemeyen nişanlı çift, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir kişiyle telefonda konuşarak buluşmaya karar verdi. Otomobille buluşma noktasına gelerek bekleyemeye başlayan çift, buluşacakları kişinin yanına arkadaşlarını da alarak geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.Husumetli oldukları kişi, kendi aracıyla, nişanlı çiftin içinde bulunduğu 34 AGB 376 plakalı otomobilin önünü keserek kaçmalarını engelledi. Bu sırada, nişanlılar araçlarından inerek kaçmak isterken, husumetli oldukları kişi ile 3 arkadaşı tarafından darp edildi. Ellerindeki kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek çifti tehdit eden 4 kişi, otomobil anahtarı ve içinde para bulunan çantayı alarak kaçtı. Gaspçılardan ikisi otomobille olay yerinden uzaklaşırken, iki gaspçı da ağaçlık alana koşarak izlerini kaybettirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gaspa uğrayan nişanlılardan bilgi alan polis, gaspçıların yakalanması için çalışmalara başladı.

- İstanbul
Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR
Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR
Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR
Son dakika haber... ALACAK VERECEK MESELESİ İÇİN BULUŞTULAR, GASPA UĞRADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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