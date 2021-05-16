Alacak verecek kavgasında1 kişi yaralandı
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Alacak verecek kavgasında1 kişi yaralandı

Alacak verecek kavgasında1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Çivril ilçesi Saray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süredir alacak verecek konusundan dolayı Teoman G. ile Cihan S., tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Cihan S'nin arkadaşı Sezer A., kavgaya dahil oldu. Sinirlerine hakim olamayan Cihan S., yanında bulundurduğu silahla ateş açtı. Kavgada silahtan kurşun Teoman G'nin bacağına isabet ederek yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Teoman G'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliler için çalışma başlattı. Olay yerinden hızla kaçan Cihan S. ve Sezer A., bir süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihan S., tutuklanırken Sezer A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Alacak verecek kavgasında1 kişi yaralandı
Alacak verecek kavgasında1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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