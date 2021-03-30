Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek kavgasında ağır yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek kavgasında ağır yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesinde iki grup arasında çıkan kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Fatma Yetkin (55), Mahsum Yetkin (20) ve Hüseyin Uslu'ya isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Hüseyin Uslu, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:42:05. #1.14#
title