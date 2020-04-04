Alacak verecek kavgasında yaralanan genç, yaşama 12 gün tutunabildi
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Devlet Hastanesi, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Alacak verecek kavgasında yaralanan genç, yaşama 12 gün tutunabildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı.

04.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:32
Alacak verecek kavgasında yaralanan genç, yaşama 12 gün tutunabildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde pompalı tüfekle sanayi sitesine gelen şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak kaçtı. Yaralanan şahıs 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde çalışan 1 çocuk babası 30 yaşındaki Kerim Ç. iş yerinde çalıştığı sırada iddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu Musa K. iş yerine geldi. Şahıslar aralarında belli bir süre konuştuktan sonra Musa K. pompalı tüfek ile Kerim Ç.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Kerim Ç., Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 12 gündür tedavi gördüğü belirtilen (30) Kerim Ç. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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