Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

ADIYAMAN (İHA) - Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi darp neticesi yaralanırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayretin Mahallesi 1607 Sokak içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın tabanca ile ateş açması ve merminin kimseye isabet etmemesi rahat bir nefes aldırdı. Kavgada darp neticesi 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekipleri olay yeri ve çevresinde araştırmalarda bulunarak boş mermi kovanlarında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.