Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi darp neticesi yaralanırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi darp neticesi yaralanırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayretin Mahallesi 1607 Sokak içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın tabanca ile ateş açması ve merminin kimseye isabet etmemesi rahat bir nefes aldırdı. Kavgada darp neticesi 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan polis ekipleri olay yeri ve çevresinde araştırmalarda bulunarak boş mermi kovanlarında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Ataşehir'de hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı...O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Ataşehir'de hatalı sollama 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı...O anlar kamerada

 Böylesine rastlanmadı! Kilimli hırsızı görenler gözlerine inanamadı

Böylesine rastlanmadı! Kilimli hırsızı görenler gözlerine inanamadı

 Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title