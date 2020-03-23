Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Haber
Bahçelievler Mahallesi, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde alacak verecek kavgasında pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:48
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde alacak verecek kavgasında pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde alacak verecek nedeniyle H.Ç. ile Y.A. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre H.Ç. elindeki tüfekle Y.A. ile A.Ç.ye ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis H.Ç.yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haber
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Haber
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haber
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haber
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tom Hanks Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:30:55. #1.14#
title