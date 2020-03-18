Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı Yaralı şahıs adliyedeki polise sığındı Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Yaralı şahıs adliyedeki polise sığındı

MALATYA - Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs adliyeye giderek polise sığındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. ile B.S. arasında Dişbudak Sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, B.S. tarafından açılan ateş sonucunda M.D. bacağına aldığı 2 isabet sonucu yaralanırken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

Yaralı şahıs yaklaşık 400 metre yürüyerek adliyedeki polis noktasına sığındı. M.D. adliyeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yapan polis ekipleri olaya dair herhangi bir iz, emare bulamazken, olayın şüphelisi B.S. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA