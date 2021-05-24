Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli, suç aletiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay 11.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 578/1 sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olan Selim S. (61), Yılmaz K.'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Selim S., yanında getirdiği bıçakla Yılmaz K.'ye saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Yılmaz K., kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olayın şüphelisini gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı tespit edilen Yılmaz K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz K.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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