Alacak verecek kavgasında kalbinden bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alacak verecek kavgasında D.A. isimli şahsın Mehmet Kayaaltı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Reisdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı Mehmet Kayaaltı ve D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A., Mehmet Kayaaltı'yı kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde nalbur olduğu öğrenilen Mehmet Kayaaltı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Kayaaltı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kayıplara karışan D.A. ise olay yerine yakın bir noktada jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

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