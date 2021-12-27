ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grup sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında E.A. ve M.C. bıçak darbeleriyle yaralandı. E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title