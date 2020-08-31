Alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bulunan semt pazarında satış yapan Şeyhmus Yapa (51), ile H.Ö. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, üzerinde taşıdığı tabancayla Yapa'yı ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapa, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA