Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
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Bursa, 3. Sayfa, Haber

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralandı.

22.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:35
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.D. ile Ö.Ç İnönü Caddesi'ndeki iş yerinde karşılaştı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. A.D. iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle Ö.D'nin bacaklarına 2 el ateş etti. Ö.D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Ö.D'nin yanındaki arkadaşıysa A.D'ye 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Olay yerinden uzaklaşıp ateş eden şahısın kaçarken ayakkabısı çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 155 ekipleri A.D.'yi Ö.D'yi 122 ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şevket Yılmaz Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şahıs ise çıkan ayakkabısından teyit edilerek polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıs emniyete götürüldü. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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