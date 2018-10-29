Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla yaralanan Ferdi Gülaçtı kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Uzay Çatılı Pazar civarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Gülaçtı ve 4 arkadaşı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbedede silah ateş aldı. Olay yerinde yaralanan Ferdi Gülaçtı, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Gülaçtı 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Gülaçtı'nın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerden E.E. ve Y.N. tutuklanarak cezaevine konulurken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Z.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.