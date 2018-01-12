Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı U.D.C.'i kalçasından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.D.C. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavga sırasında E. M.'nin Karşıyaka Polis Merkezi'ne gidip teslim olup ve olayı anlatmasıyla, Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelisi A.Y.'yi olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde gözaltına aldı.

Olayla ilgilisi bulunan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.