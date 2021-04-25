Alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı