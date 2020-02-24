Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı
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Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.

24.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:45
Alacak-verecek cinayeti zanlısı tutuklandı

'in ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı.


Elyapan Mahallesinde, M.E., alacak verecek meselesi yüzünden O.E. ile tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E, av tüfeği ile ateş ederek O. E.'yi başından vurdu. Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edilen O.E. öldü. Firari M.E. ormanlık arazide jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.E. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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