Alacak tartışmasında bıçaklandı
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Alacak tartışmasında bıçaklandı

Alacak tartışmasında bıçaklandı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Selim S. (61), para meselesi yüzünden tartıştığı Yılmaz Kiraz'ı (49) göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Selim S. (61), para meselesi yüzünden tartıştığı Yılmaz Kiraz'ı (49) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Kiraz hastaneye kaldırılırken, polis Selim S.'yi gözaltına aldı. Selim S. ifadesinde, alacaklı olduğunu ileri sürerken, Kiraz'ın yakınları ise Selim S.'nin borçlu olduğunu iddia etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gazi Mahallesi, 578/1 Sokak'ta meydana geldi. Yılmaz Kiraz ile evine gelen Selim S. arasında iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kiraz evde tek olduğu sırada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Selim S., yanındaki bıçakla Kiraz'a saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Kiraz kanlar içinde yığılırken, Selim S. kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesini yaptığı Kiraz, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz Kiraz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Polis, yaptığı incelemenin ardından kısa sürede Selim S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Selim S.'nin polisteki ifadesinde Kiraz'dan alacağı olduğunu söylediği öğrenildi. Kiraz'ın yakınları ise Selim S.'nin borçlu olduğunu ileri sürdü.

 


Alacak tartışmasında bıçaklandı
Alacak tartışmasında bıçaklandı
Alacak tartışmasında bıçaklandı
Alacak tartışmasında bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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