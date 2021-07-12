Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı

Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Menderes Çoban av tüfeğiyle başından vurularak, ağabeyi Fahrettin Çoban ise sırtından bıçaklanarak yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Menderes Çoban av tüfeğiyle başından vurularak, ağabeyi Fahrettin Çoban ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Sebahattin B. ile Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban, alacak anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Menderes Çoban'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Sebahattin B.'nin 07 LTZ 64 plakalı araç ve yanında bulunan kimliği tespit edilemeyen erkek şüpheliyle kaçtığı belirlendi. Sebahattin B. ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:39:03. #1.15#

title