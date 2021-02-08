alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

08.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:02
alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu.

verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı B.Y. tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861 Sokak'taki parkta meydana geldi. B.Y. ile arkadaşı Mesut Çiftçi, alacak- verecek anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Mesut Çiftçi'nin borcunu ödemesini istediği B.Y., yanında taşıdığı tabancayla Mesut Çiftçi'ye 4- 5 el ateş edip, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan ikisi Çiftçi'nin sol ve sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çiftçi, hastaneye götürüldü. Polis, B.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Buse Varol Cem Yılmaz Barış Manço
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: alacak nedeniyle arkadaşını yaralayıp, kaçtı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 20:09:48. #1.15#
title