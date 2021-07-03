Borç alacak nedeniyle akrabasını tüfekle vurdu

ANTALYA'da, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Erdal K. (45), uzaktan akrabası Ertuğrul D.'yi (20) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

ANTALYA'da, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Erdal K. (45), uzaktan akrabası Ertuğrul D.'yi (20) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Erdal K. polis ekiplerince yakalanırken, Ertuğrul D. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi 4595 sokak içerisinde yer alan iki katlı müstakil evin girişinde meydana geldi. Yan yana bulunan iki ayrı evde yaşayan ve uzaktan akraba olan Ertuğrul D. ile Erdal K. arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ertuğrul D., Erdal K.'nın evine doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Eve isabet eden saçmalar üzerine Erdal K. dışarı çıktı. Karşı karşıya gelen Ertuğrul D. ile Erdal K. arasındaki tartışma büyüdü. Bu esnada iddiaya göre Erdal K., Ertuğrul D.'nin elinden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ertuğrul D. ağır yaralandı.

Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ertuğrul D.'yi hastaneye kaldırırken, şüpheli Erdal K. ise motosikletli Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri pompalı tüfeğe el koyarken, olay yeri inceleme ekipleri evin çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı