alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu
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alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel
alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu

AFYONKARAHİSAR'da, oto tamircisi Mustafa Y. (27), 1300 TL alacağına karşılık Bünyamin D.'nin (39) kaynak makinesini rehin alınca taraflar arasında kavga çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da, oto tamircisi Mustafa Y. (27), 1300 TL alacağına karşılık Bünyamin D.'nin (39) kaynak makinesini rehin alınca taraflar arasında kavga çıktı. Duruma öfkelenen Bünyamin D. ve oğlu C.D. (17), iş yerine geldikleri Mustafa Y.'yi sopa ile darbedip, pompalı tüfekle yaraladı. Mustafa Y. tedaviye alınırken, saldırgan baba- oğul ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'daki 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Y., iddiaya göre, 1300 TL alacağını istemek için Bünyamin D.'nin iş yerine gitti. Parasını alamayan Mustafa Y., Bünyamin D.'nin iş yerindeki kaynak makinesini rehin alıp, kendi dükkanına götürdü. Duruma öfkelenen Bünyamin D., olaydan birkaç saat sonra yanına aldığı oğlu C.D. ile Mustafa Y.'nin dükkanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bünyamin D. ve C.D. sopayla Mustafa Y.'yi darbetti. Ardından C.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Y.'ye ateş açtı. Mustafa Y., kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri Bünyamin D. ve C.D.'yi olayda kullanıldıkları tüfekle birlikte gözaltına aldı. Sağ bacağına isabet eden saçmalar ve kafasına aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Mustafa Y. ise sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu
alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu
alacak meselesinde baba- oğul tarafından darbedilip, tüfekle vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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