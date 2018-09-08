Alacak Kavgasında Pompalı Tüfekle Vuruldu

SAMSUN'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, A.Y., Selami Ocak'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Ocak ile daha önce ekektrik tesisastı yapılan işletmede yanında işçi olarak çalışan A.Y. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., pompalı tüfekle Selami Ocak'ın ayaklarına ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ocak yaralandı.

Çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ocak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan A.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

- Samsun