Alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (2)

27.08.2019 13:53

1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada vurularak, ağır yaralanan Alper C. (24), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralıdan Ahmet C. ve Yaşar A.'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.

ÇEVİK KUVVETTEN HASTANE ÖNÜNDE ÖNLEM

Öte yandan kavga eden tarafların yakınları, İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada iki taraf arasında zaman zaman gerginlik olurken, bölgeye polis ekipleri, sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri, iki grup arasında kalkanlarıyla barikat kurdu.

Yaralılardan Kerem A. ile oğlu Kenan A.'nın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA