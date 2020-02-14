: Alacak karşılığı başlayan merakıyla yarışmaların gözde kanaryalarını yetiştiriyor

14.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilyacının, kendisine borcu olan arkadaşından aldığı erkek kuşla yetiştirmeye başladığı kanaryalar yurt dışından da ilgi görüyor.

Yaklaşık 13 yıl önce bir arkadaşının, 80 liralık borcunu ödeyemediği için kendisine kanarya verme teklifini kabul eden mobilyacı Volkan Beyşir, iş yerinde bu tür kuşlara merak sardı.

Aldığı erkek kanaryanın ötüşünden etkilenen Beyşir, Hollanda'dan getirttiği dişiyle kanaryaların sayısını artırdı. Kanaryaları genellikle iş yerinde yetiştiren mobilyacı, zamanla kuşlarıyla ödüller kazandı.

Kanaryalara iş yerinde ayrı bir bölümde baktığını anlatan Beyşir, "Kendime ırk belirledim, zevkime uygun, kendi yapıma uygun kuş beslemek istedim. Onlar da şu an benim ürettiğim, 4 senedir yarışmalarda başarılar kazandığım Harz Roller cinsi." dedi.

Beyşir, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonuna bağlı Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği üyesi olduğunu dile getirdi.

Yetiştirdiği kuşlarla federasyonun düzenlediği yarışmalara katıldığını anlatan Beyşir, şöyle devam etti:

"Kuşlar takım bazında yarışıyor, serilerde, teklilerde yarışıyor. Takım olarak yarıştırmak en mühimi çünkü o üretim hanenin kalitesini gösteriyor. Ben genelde takım olarak kuş yarıştırıyorum. 2016 yılında Türkiye şampiyonasına 3 takımla katıldım, birinci, ikinci ve üçüncü oldum. Best (en iyi) kuşlar benimdi, nağme ödülleri kazandım. 2017'de de aynı şekilde Türkiye şampiyonasına katıldım. Avrupa'dan hakemler geldi, çok beğendiler, çok takdir ettiler. Yine best kuşlar çıktı. 2018'de de Türkiye ikincisi oldum. Yerel yarışmalara da katıldım, oralarda da birinci oldum. Türkiye'yi temsil etmek, Bursa derneğini temsil etmek bizim için gurur verici bir şey."

Beyşir, geçen yıl uluslararası bir organizasyonda, 2017'deki Ankara yarışmasında da yetiştirdiği kuşlarla başarılar kazandığını aktardı.

Meraklıları, sosyal medyada görüp talep ediyor

Sosyal medyada bu işin meraklıları arasında kanaryalarının bilinirliğinin arttığını ifade eden Beyşir, yurt dışından da ilgi görmeye başladığını belirtti.

Volkan Beyşir, Türkiye'den ve dünyanın her yerinden kanarya meraklılarının sosyal medyada buluştuğuna değinerek, "O nedenle hemen hemen herkes birbirini tanıyor. 2016'da çıkardığım takımlar ve sonrasında sergilediğim kuşlar dünyada bu işe meraklı herkes tarafından görüldü, duyuldu ve talep edildi. Geçen İran'a ihraç ettik. İtalya'dan, Fransa'dan, Portekiz'den, Fas'tan isteyenler var. İnşallah onlarla da en kısa zamanda irtibatımızı gerçekleştirip kuşları teslim edeceğiz." diye konuştu.

Elindeki bazı kuşların geldiği soydan dolayı daha değerli olduğuna dikkati çeken Beyşir, yurt dışına bu özellikte olanları göndermediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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