Alacahöyük'e bayramda ziyaretçi akını
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Alacahöyük'e bayramda ziyaretçi akını

Tunç çağı ve Hitit döneminin önemli merkezlerinden biri olan Çorum'un Alaca ilçesindeki Alacahöyük antik kenti, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Alacahöyük'e bayramda ziyaretçi akını
03.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:18

Tunç çağı ve Hitit döneminin önemli merkezlerinden biri olan Çorum'un Alaca ilçesindeki Alacahöyük antik kenti, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Alacahöyük'e tarihi tanıklık etmek isteyen ziyaretçiler için her türlü tedbir alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık dezenfeksiyon işlemi yapılan ören yeri ve müzede, ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen işaretler yer alıyor.

Bilet noktasından biletini alan ziyaretçiler, ateşleri ölçülüp maskelerini taktıktan sonra içeriye girebiliyor. Müze içerisinde dezenfektan ve hijyen noktaları oluşturulurken, ziyaretçiler için korona virüsle mücadele de 14 altın kuralın yer aldığı bilgilendirme panoları yer alıyor.

Eski Tunç Çağı ve Hitit çağında çok önemli bir kült (dini tören) ve sanat merkezi olan Alacahöyük'te bugüne kadar yapılan kazılarda 4 uygarlık çağı açığa çıkartıldı.

Tunç çağına ait 13 kral mezarının da bulunduğu Alacahöyük yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği ören yerleri arasında yer alıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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