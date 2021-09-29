'Alacağını vereceğiz' diyerek 3 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da dava sonucu tarafına bir inşaat firmasından 65 bin lira ödeme yapılacak olan Dursun Sezer'i (65) 'alacağını vereceğiz' diyerek 3 bin lira dolandırdığı iddia edilen Rıfat G. (37), yakalandı.

Olay, 15 Eylül'de Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sezer, 2 yıl önce Yunuseli Mahallesi'nde, bir inşaat firmasından 65 bin liraya temelden daire satın aldı. Dairenin teslim edilmemesi üzerine savcılığa giden Sezer, suç duyurusunda bulundu. Açılan davada mahkeme, inşaat firmasının Sezer'e 65 bin lira ödemesine karar verdi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri Rıfat G.'yi dün, yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, Dursun Sezer'in davalık olduğu inşaat firmasıyla ilgisini olup olmadığı yönündeki soruyu cevapsız bırakan Rıfat G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Rıfat G.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.