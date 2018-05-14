Alacağını İsteyince Tabancanın Kabzasını Kafasına Yedi

Antalya'da alacak verecek kavgasında çıkan tartışmada, bir kişi başından tabanca kabzasıyla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi, 1408 Sokak üzerinde yapımına devam edilen inşaatta meydana geldi.

İnşaat işçisi 41 yaşındaki Ş.P., daha önce yaptığı bir inşaat işinden alacağı olduğu S.S.'den telefonda parasını istedi. Tartışma üzerine Ş.P. alacağı olduğu S.S.'yi çalıştığı işyerine çağırdı. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre S.S. üzerinde bulunan silahla önce yere bir el ateş edip, ardından Ş.P.'nin kafasına kabza ile vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Ş.P. için inşaattaki işçiler hemen 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Kafasından yaralanan Ş.P., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA