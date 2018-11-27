"Alacağım Yoktur" Kağıdını İmzalamayan Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi Zor Duruma Düşürdü
Fenerbahçe'nin yeni hocayla anlaştığını açıklaması için Cocu'nun "Alacağım yoktur" kağıdını imzalaması gerekiyor. Hollandalı teknik adam ise bu imzaya yanaşmıyor.
Fenerbahçe, eski teknik direktörü Phillip Cocu'dan "Alacağım yoktur" kağıdı alamadığı için yeni bir hocayla anlaşma sağlayamıyor.
Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
"ALACAĞIM YOKTUR" KAĞIDINI İMZALAMIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre Cocu'nun sözleşmesinde "Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını alır" maddesi bulunuyor. Hollandalı hoca görevine son verildiği için 2 milyon euroluk bir tazminat alacak. Bu tazminatı Fenerbahçe isterse aylara bölerek ödeyebilir. Ancak kulübün zarar görmemesi için vermesi gereken "Alacağım yoktur" yazısını Cocu imzalamaya yanaşmıyor.
Konuyla ilgili iki iddia var... İlki "Cocu kağıdı imzalamak için 1 yıllık değil, 3 yıllık maaşının tamamını istiyor" şeklinde. İkincisi ise "Cocu, tazminatının aylara bölünmesini istemiyor, parayı peşin istiyor" yönünde. Cocu'dan temiz kağıdı alınamazsa, UEFA kontrolü gereği yeni bir teknik direktör ismi açıklanamıyor. Bunu bilen Cocu, taleplerinden bir adım bile geri atmıyor.
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ALİ KOÇ BAŞKAN, BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON HAHAHAHHACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hiç bir futbolcu hiç bir hoca nın suçu yok onlara imza artırırken düşünsünler ona göre imza attırsınlar hangi Başkan kendi şirketinde böyle imza atıyor yok yereCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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alı.koc.odesın.zaten.gıden.carpıyurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerin düştüğü hale bak 50 yaşındayım Köyle kepazelik yok.saskinik bu ya.nasil turkiyeyi bilmeyen futbolcuları bilmeyen insanlara bu kadar paralar ver sonrada para yok de sırada comalli var bakalım o ne isteyecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Asgari ucretlini essek gibi çalıştır.elin gavuruna dis gecirme,ne de f.b. basindaki de yahudi masonu.nolacak iste.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır