Alacabel'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor - Haberler
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Alacabel'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Alacabel'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

Alacabel'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

Alacabel'de kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

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