Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı
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Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

Van Gölü'nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

26.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:58
Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

'nün ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.


Sabah saat 02.30-03.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve 'daki hastanelerde tedavileri devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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