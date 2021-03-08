Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
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Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

08.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:29
Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'da Karakaya Barajı'nda alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 36 yaşındaki balıkçının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılabildi.

Malatya'da Karakaya Barajı'nda alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 36 yaşındaki balıkçının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılabildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde bulunan Karakaya Baraj göletinde dün akşam saatlerinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu Ercan Kala (36) ve Niyazi Güldaş (48) gölete düşmüştü. Balıkçılardan Güldaş'ın yüzerek güçlükle kıyıya ulaştığı olayda Ercan Kala'ya ise ulaşılamamıştı.

Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından teknenin alabora olduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen Kala'nın cenazesi buradaki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dün akşamdan beri umutla bekleyen yakınları ise cesedin bulunması ile sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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