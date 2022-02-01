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Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Emirhan Pehlivan - Güncel
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Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Karadeniz'de balık avladığı sırada kayığı alabora olan Emin Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

ÇAYELİ, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Karadeniz'de balık avladığı sırada kayığı alabora olan Emin Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Altunbaş'ın, dalgaların kayalıklara sürüklediği kayığını kurtarmak için mücadele verdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin Büyük Liman mevkisinde Karadeniz'e açılan balıkçı Emin Altunbaş'ın kayığı dalgalı denizde alabora oldu. Altunbaş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Dalgaların sürükleyerek kayalıklara çarptığı kayığını kurtarmaya çalışan Altunbaş, büyük çaba harcadı. Bu sırada dalgaların savurduğu balıkçı tehlike atlattı. Diğer balıkçıların da yardım ettiği Altunbaş, kayığını halatla bağlayarak vinç yardımıyla kıyıya çıkardı. Altunbaş'ın dalgalar arasında kayığını kurtarmak için verdiği mücadele ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Alabora olan kayığını kurtarmaya çalıştığı anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Güncel

Karadeniz, Çayeli, Güncel, Haber

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