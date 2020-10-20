Alabalıklı lahmacuna ilgi
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Alabalıklı lahmacuna ilgi

20.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:01

MALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, normalde et kıyma ile yapılan lahmacunun içine alabalığı kıyma haline getirip, koyarak satışa sundu.

MALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, normalde et kıyma ile yapılan lahmacunun içine alabalığı kıyma haline getirip, koyarak satışa sundu. Ürünün patentini almak için başvuruda bulunan Çiçek'in alabalık lahmacunu vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor.

Balık restoranı işleten ve daha önce de yaptığı alabalıklı pizzanın patentini alan Ali Eren Çiçek, kıyma et, sebze ve çeşitli baharatlarla yapılan lahmacunun içine et kıyma yerine alabalık koyarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Kiremitte, ızgarada ve kızartma halinde pişirilen alabalık yedikleri restoranda, yapılan alabalıklı lahmacun, duyanları şaşırttı. Restoran işletmecisi Çiçek, yiyenlerin beğendiği alabalık lahmacunun patentini alması almak için başvuruda bulundu.

'ALABALIKLI LAHMACUNUN TADINI MERAK EDİYORLARDI'Ali Eren Çiçek, müşterilerinin görüşleri doğrultusunda alabalıklı lahmacun yapma kararı aldıklarını belirterek, "Sürekli alabalıklı lahmacunun tadını merak ediyorlardı. Bundan ötürü deneyelim dedik. Müşterilerimizin damak tadına sunduk ve beğeni aldık. Zamanla daha çok beğenildikçe menümüze de koymayı düşünüyoruz. Daha önce alabalıklı pizzanın patentini almıştık şimdi de alabalıklı lahmacunun patentini almak için başvuruda bulunduk" dedi.

Çiçek, kentte ilgi gören lezzeti; alabalık, domates, biber, sarımsak ile elde ettikleri karışımı ince hamur üzerinde 10 dakika odun ateşinde pişirerek hazırladıklarını kaydetti.


Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi
Alabalıklı lahmacuna ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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