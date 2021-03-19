Alabalık tesisleri denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekiplerince Tuzluca İlçesi Hamurkesen köyünde faaliyet gösteren Alabalık Tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

Alabalık Tesisin büyütülmesi ve kapasitesinin genişletilmesi durumunda Bakanlığın hibe desteklerinden yararlanabileceklerini ve bu desteklerle ilgili bilgi veren ekipler, "işletmemizin şu anki kapasitesi 25 ton olup, 200 bin adet yumurta kapasiteli yavru yetiştirme kuluçkahaneleri ile üretime devam etmektedir. Üretilen balık miktarı, yemleme, havuzlarının teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler mevzuatlar çerçevesinde kontrol edildi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Hibe desteklerinden Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarına (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği) yönelik olarak Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak olan proje başvuruları Bakanlığımızca yayımlanan uygulama esasları ve satın alım prosedürüne uygun olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak başvurularda da İl Müdürlüğümüzün ilgili personellerince teknik destek de verilerek talepte bulunan üreticilerimizi yararlandırmak istiyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı