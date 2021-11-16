Alabalık tantuniye ilgi

MALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, normalde et ve tavukla ile yapılan tantuni içine alabalığı kuşbaşı haline getirip, koyarak menüsüne eklemeyi düşünüyor. Ürünün patentini almak için başvuruda bulunan Çiçek'in alabalık tantunisi vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Balık restoranı işleten ve daha önce de yaptığı alabalıklı pizza ve alabalıklı lahmacunun patentini almış olan Ali Eren Çiçek, kuşbaşı et ile tavuk ve çeşitli baharatlarla yapılan tantuni içine et veya tavuk yerine alabalık koyarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Kiremitte, ızgarada ve kızartma halinde pişirilen alabalık yedikleri restoranda, yapılan alabalık tantuniyi duyanları şaşırttı. Restoran işletmecisi Çiçek, yiyenlerin beğendiğini, menüye eklemeyi düşündüklerini belirterek, alabalık tantuninin patentini almak için başvuruda bulundu.

Ali Eren Çiçek, müşterilerinin görüşleri doğrultusunda alabalık tantuni yapma kararı aldıklarını belirterek, "Sürekli alabalıklı tantuni tadını merak ediyorlardı. Bundan ötürü deneyelim dedik. Müşterilerimizin damak tadına sunduk ve beğeni aldık. Zamanla daha çok beğenildikçe menümüze de koymayı düşünüyoruz. Daha önce alabalıklı pizzanın ve alabalıklı lahmacunun patentini almıştık şimdi de alabalıklı tantuninin patentini almak için başvuruda bulunduk" dedi.

Çiçek, kentte ilgi gören lezzeti; kuşbaşı doğrandıktan sonra haşlanan alabalık, toz kırmızıbiber, maydanoz ile elde ettikleri karışımı 10 dakika ateşin üzerine pişirerek hazırladıklarını kaydetti.