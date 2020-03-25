Alabalık ihracatı yılın ilk iki ayında yüzde 41 arttı Türkiye'nin alabalık ihracatı ocak-şubat döneminde önceki yıla göre yüzde 41 artarak 21 milyon 100 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin alabalık ihracatı ocak-şubat döneminde önceki yıla göre yüzde 41 artarak 21 milyon 100 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, yılın ilk iki ayında 175 milyon 474 bin dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

Su ürünleri ihracatında ilk üç sırada 59 milyon dolarla levrek, 50 milyon dolarla çipura ve 21 milyon dolarla alabalık yer aldı.

İhracatta en dikkati çekici gelişme ise alabalıkta yaşandı. Son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının yoğun çalışması sonucu alabalık ihracatında ciddi artış oldu.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 14 milyon 963 bin dolarlık alabalık ihraç eden Türkiye, bu sene aynı dönemde yüzde 41 artışla bu rakamı 21 milyon 100 bin dolara çıkardı.

Ağırlıklı dondurulmuş ve füme olarak ihraç edilen alabalık ihracatında ilk sırada 8 milyon 610 bin dolarla Almanya yer alırken, bu ülkeyi 5 milyon 430 bin dolarla Rusya ve 1 milyon 900 bin dolarla Hollanda izledi.

Su ürünlerinden gelen 3 dolardan 1'i levrekten

Su ürünleri ihracatında ise ilk sırada levrek yer aldı. Türkiye yaklaşık 60 ülkeye 60 milyon dolarlık levrek ihraç etti. Toplam su ürünlerinin 3'te 1'ini karşılayan levrek ağırlıklı Avrupa pazarında ilgi gördü.

Bu süreçte çipura ihracatı ise yüzde 13 artarak 44 milyon dolardan 50 milyon dolara çıktı. Son zamanlarda Türk çipurasının "parlayan pazarı" ise Rusya oldu. Rusya'ya çipura ihracatı 2019'un ocak-şubat dönemine göre yüzde 30 artarak 2 milyon 600 bin dolardan 3 milyon 400 bin dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatının son zamanlardaki popüler kalemlerinden Karadeniz Somonu ihracatı da yatay seyrederek 1,5 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Su ürünlerinin "büyükbaşı" olarak bilinen ve Japonların geleneksel yemeği olan suşinin ana malzemesi orkinosun ihracatı ise 40 milyon dolardan 21 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA