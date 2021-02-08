Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya bazı kesimler tepki gösterirken, özellikle CHP'den art arda "İstifa et" çağrısı yapıldı. Alaattin Çakıcı da yazdığı mektup ile Bulu'ya çağrıda bulundu ve "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz" dedi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atılmasından sonra başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Bulu'nun atamasına muhalefet kanadı da tepki gösterirken, CPH iktidar ile sık sık karşı karşıya geldi. CHP'li isimler Bulu'ya çağrıda bulunarak istifa etmesini istedi.

ÇAKICI'DAN 2 SAYFALIK MEKTUP

İktidar muhalefetin bu tutumunu eleştirirken, Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından 2 sayfalık bir mektup yazarak Bulu'ya çağrıda bulundu.

"BU KUTLU İTTİFAKTA GEDİK AÇMAYA HAKKINIZ YOK"

Çakıcı mektubunda; muhalefet, HDP, PKK ve DHKP-C sempatizanlarının devletin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Bulu'ya istifa etmesi yönünde çağrı yaptığını öne sürerek, "Lütfen! Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" dedi.

"ARKANIZDA AZİZ MİLLETİMİZİN OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ"

Çakıcı mektubun devamında, "Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve aziz milletimizin olduğunu unutmayınız. Devletine, aziz milletine gönül vermiş tüm duyarlı Türk vatandaşları, devletinin ve Cumhur İttifakı'nın yanında olmalıdır" ifadelerine yer verdi.