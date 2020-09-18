Alaattin Çakıcı'dan birlik beraberlik çağrısı: Şerefle mücadele eden devletimizin yanında olmalıyız Sosyal medyadan kaleme aldığı mektubu takipçileri ile paylaşan Alaattin Çakıcı, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında ciddi mücadeleler verdiğini belirterek "Milletimizi bu zorlu süreçte dik durmaya davet ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışından ciddi mücadeleler verdiğini belirten Çakıcı, bu süreçte toplum olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz'de yürütülen mücadelenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çeken Çakıcı, "Yunanistan halkına şunu hatırlatmak isterim Doğu Akdeniz Türk milleti için bir Çanakkale'dir, bir Kafkas Cephesi'dir, bir Kutül Amere'dir, bir Medine Muhasarası'dır, bir Yemen'dir, bir Doğu Cephesi'dir bir Filistin Cephesi'dir" dedi.

Çakıcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalardan satırbaşları;

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarda muzaffer oluşunu batı ve tüm emperyalist güçler içine sindirememiştir. Türk milletini eski Osmanlı coğrafyasında yok etmek isteyip başaramayanlar 35 yıldır yurt içi ve yurt dışında geçmişi Osmanlı'ya dayanan bu planı hiç devre dışı bırakmadılar.

"TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR"

Unutmasınlar ki Türkiye ne İran ne bir Irak ne de Suriye'dir. Çünkü bizler tüm etnik grup unsurlarımızla, aziz vatanımıza gönül vermiş bir milletiz. Az gelişmiş ülkelerin petrol ve madenlerine sahip olabilmek için dünyayı kan gölüne dönüştüren bu kan emiciler; tarihin derinliklerinden, Kurtuluş Savaşı'ndan, sınır ötesi operasyonlardan ve terörle mücadeleden bir ders çıkaramamışlar. Şu anda tıpkı bir asır evvel olduğu gibi Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dünya birlikte hareket etmektedir.

"DEVLETİMİZİN YANINDA OLUNUZ"

Muhalefette olan partiler bu zorlu süreçte Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması gerekmektedir. Devlet başkanımızı ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi sevmeyebilirler. Ancak batı ve üst akılla mücadelede bu aziz topraklarda milliyetçiyim diyen, ulusalcıyım diyen herkesin devletinin yanında durması Kurtuluş Savaşı kadar önemlidir. Bu zorlu sürece birlikte göğüslerimizi siper etmeliyiz. Seçim zamanı herkes millet huzurunda eteğindeki taşları o zaman dökebilir. Aziz milletimizin her bireyi her şeyi görüyor seçim hesabı yapmaktan lütfen vazgeçiniz. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Güney sınırlarımızda, Ermenistan sınırında ve yurt içinde şerefle mücadele eden devletimizin yanında olunuz. Pandemiden dolayı dünyanın en güçlü devletleri yaşlıları ölüme terk ederken ülkemizde yaşlı-genç demeden herkese sahip çıkılmıştır. Devletimiz milletine olan vefa borcunu elinden geldiği kadar göstermektedir.

"DOĞU AKDENİZ TÜRK MİLLETİ İÇİN ÇANAKKALE'DİR"

Yaşlı bir kadının yönlendirmesiyle Akdeniz'i karıştırmak isteyen Macron'a Çanakkale'de derin sulara döküldüklerini birilerinin hatırlatması gerekiyor. Güney Cephesi'nde geldiğiniz gibi gittiniz. Yunanistan halkına da şunu hatırlatmak isterim Doğu Akdeniz Türk milleti için bir Çanakkale'dir, bir Kafkas Cephesi'dir, bir Kutül Amere'dir, bir Medine Muhasarası'dır, bir Yemen'dir, bir Doğu Cephesi'dir bir Filistin Cephesi'dir. O dönemde yaşananlar bugünde yaşanabilir. İsrail, ABD, Batı ve onlarla işbirliği yapan Bahreyn, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hatta Mısır bugün aynısenaryoda ve cephede yer almaktadırlar.

"İHANET EDEN ÜLKELERE YAZIKLAR OLSUN"

Efendimiz Veda Hutbesi'nde diyor ki mümin müminin kardeşidir. Ne yazık ki bazı Arap ülkeleri bizim kardeşimiz değilmiş. Aynı dili konuşan aynı milletin mensubu olan Filistin'i arkadan hançerleyen İslam ve Filistin davasına ihanet eden bu ülkelere yazıklar olsun. Bir asır evvel oynanan oyunu ABD ve AB, siyonizm ve Yunanistan üzerinden günümüzde yeniden oynamak istemektedir. Hain emellerine ulaşmak için terör örgütü PKK'yı kullanmaktadırlar. Alparslan ile Anadolu'ya birlikte giren Türkler ve Kürtler ve diğer unsurların 1000 yıl içerisinde kan bağı oluşturarak akraba olduğumuzu unutmuşlardır. Hepsi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli birer bireyleridir.

"DENEMEYE KALKARSANIZ FATURA AĞIR OLUR"

Türk ve Yunan halkı birbirine yakın olmasına rağmen kilise ve devletin siyaseti Yunan halkını bir maceraya sürüklemektedir. Devletinizi yönetenler tarihin derinliklerine inip gerçeği görmesinde fayda var. Türkiye karşıtı batı ve pusuda bekleyen Rusya Federasyonu, bu milleti bir daha denemeyin. Eğer denemeye kalkarsanız fatura herkes için ağır olur."