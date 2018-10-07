Alaattin Çakıcı Cezaevi Müdürünü Tehditten 3 Gün Hücre Cezasına Çarptırıldı

Organize suç örgütü elebaşı AlaattinÇakıcı, tutuklu bulunduğu SincanCezaevinde, cezaevi müdürünü eliyle yaptığıtetik işaretiyle tehdit ettiği gerekçesiyle 3 gün hücre cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, organize suç örgütü elebaşıAlaattin Çakıcı'nın, 15 Ağustos'ta görüştüğü avukatı Zeynep Çiftçi'ye, "Hasan'asöyle, bu cezaevi müdürüyle gelip konuşsun. Bir de Trabzonluymuş, Samsun'daikamet ediyormuş." dedikten sonra sağ elini sol elinin altına koyarakparmaklarıyla tetik işaretine benzer bir hareket yaptığı kamera kayıtlarıylatespit edildi.

Bunun üzerine Sincan Cezaevi yönetimi, hükümlü Çakıcı hakkındadisiplin soruşturması başlattı.

Olaya ilişkin yazılı ifade veren Çakıcı, cezaevi müdürüne yöneliksuçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Çakıcı, "Hasan isimli tanıdığından müdür bey ile konuşmasını ve kapıaçma raporu" olduğunu söylemesini istediğini savundu.

Soruşturma kapsamında avukat görüşme kayıtları incelediğindeÇakıcı'nın, avukatıyla görüşmesine devam ettiği sırada öncelikle bir süre sessizkaldığı, gergin ruh hali sergilediği ve avukatına dönerek, "Hasan'a söyle, bucezaevi müdürüyle gelip konuşsun. Bir de Trabzonluymuş, Samsun'da ikametediyormuş." söyleminde bulunduğu esnada sağ elini sol elinin altına koyarakparmaklarıyla tetik işareti yaptığı belirlendi.

Cezaevi Disiplin Kurulu'nun 5 Eylül tarihli kararında "kurumgörevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Çakıcı'ya3 gün hücre cezası verildi.

"Müdürün baskı altına alınması, devletin baskı altınaalınmasıdır"

Disiplin Kurulu'nun kararına itiraz eden avukat Çiftçi, müvekkilininhücre cezasıyla cezalandırılmasının sağlık nedenlerinden ve sağlık kurulraporlarından dolayı mümkün olmadığını, aksi takdirde müvekkilinin sağlığı ileilgili telafi edilemeyecek zararların ortaya çıkacağını beyan ederek, Ankara Batıİnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

Çakıcı, 1 Ekim'de Ankara Batı İnfaz Hakimliğindeki savunmasındaşunları söyledi:

"Benim değişik tıp fakültelerinden, araştırma hastanelerindenraporlarım vardır. Hastalığımla ilgili sağlık raporlarım mevcuttur. Birçok ildebirçok hastaneden aldığım raporlar var. Onları cezaevine izah ettim. 'Buradaböyle bir şey olmaz.' dediler. Hastalıklarımdan dolayı bugüne kadar böyle elegzersizi yaptığımı söyledim. Ben orada öyle bir hareket yaptım ancak yaptığım elegzersiziydi. İnsan vücudu sağa sola döndüğü zaman şekil alabilir, sertbakabilirim. Bu, yan döndüğümden kaynaklıdır.

Benimsinirli ya da sert bakışım olmadı. Kesinlikle tehdit eylemindede bulunmadım. Hakkımda verilen karar ne olursa olsun karara saygı duyuyorum."

İtiraza ilişkin kararda Çakıcı'nın, el hareketlerinin sağlığıaçısından yaptığı egzersiz olduğunu söylese de parmak hareketlerini sadececezaevi müdürü hakkında konuşurken tetik çeker gibi yaptığının sabit olduğuvurgulandı.

Hükümlünün almış olduğu sağlık raporlarıyla ilgili KırıkkaleCumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede hastane raporlarının gerçeğiyansıtmadığı yönünde kamu davası açıldığı hatırlatılan kararda, Çakıcı'nın dahaönce kaldığı cezaevi müdürlerine de tehdit eyleminde bulunduğu kaydedildi.

Çakıcı'nın hücre cezasının kaldırılması talebinin reddedildiğibelirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlünün el hareketinin şekli ve avukatının da bunu izleyen vedikkat kesilen haline göre, kuşkusuz bir infaz emridir. Hükümlü, benzer infazemirlerini önceden de vermiştir. Ayhan Çapacı kararı buna misaldir. Müdürün baskıaltına alınması, devletin baskı altına alınmasıdır. Böyle bir cürete katiyen gözyumulamaz."