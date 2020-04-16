Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
16.04.2020 01:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:18
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA