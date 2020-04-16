Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
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Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Af Yasası, Ankara, Güncel

Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

16.04.2020 01:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:18
Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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