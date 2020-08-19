Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
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Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi

Bir süre önce cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Adana'da bölgenin önde gelen iş adamlarıyla buluştu.

Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
19.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:44

16 Nisan'da infaz yasasıyla tahliye edilen ve cezaevinden çıktıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ve siyasiler ile bir araya geldi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü'ye vekaleten kardeşi Reis Sözlü, Adana MHP il ve ilçe yönetimleri, ülkü ocakları il başkanı, bölgenin iş adamları Şirin Aksoy, Menderes Kutlu, İskenderun bölgesinin iş adamı Bedrettin Öz, Batmanlı iş adamı Zeki Gültekin ve çok sayıda ünlü isimlerin yer aldığı ziyarette fikir alışverişi yapıldı. Çakıcı'nın basın danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan da ziyarette güzel bir dostluk ve kardeşlik ortamı kurulduğunu belirtti.

Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi

"TÜRKİYE'YE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI OLMUŞTUR"

Ziyareti değerlendiren iş adamı Şirin Aksoy ise, "Alaattin Bey'i yıllardır tanırım adam gibi adamdır. Benim kendi öz ailem neyse Alaattin Bey'de öyledir. Adana ziyareti Adana'dan Türkiye'ye birlik beraberlik kardeşlik mesajı olmuştur. Bizde kan bağı değil can bağı vardır" ifadelerini kullandı.

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